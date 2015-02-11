更新版 1-韩国个股：Samsung Display拟投资4万亿韩元新建OLED生产线

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(新增分析师评论)
路透首尔2月11日 - 韩国Samsung Display计划投资4万亿(兆)韩元(36亿美元)新建一条有机电激发光显示器(OLED)面板生产线，因母公司三星电子 希望提高零部件业务的营收，以弥补智能手机业务的低迷。
Samsung Display发言人周三对路透表示，新生产线将主要生产用于诸如智能手机和平板电脑等消费电子产品的中小型OLED显示器。该发言人称，这项投资的时间跨度为2015-2017年，不过未给出细节。
分析师表示，新生产线起初将生产诸如用于Galaxy Note Edge等手机上的曲面面板，最终将有助于公司赢得外部客户，后者对于三星电子未来的获利增长来说至关重要。
“长期而言，我认为销售范围有希望拓展至外部客户，”Leading Investment & Securities的分析师Oh Sang-woo说，并表示这些客户可能包括三星的竞争对手，他们也在寻求通过引入曲面屏产品迎头赶上。
除了OLED投资计划外，三星料将在今年上半年开始兴建位于韩国、投资额达15.6万亿韩元的芯片工厂。该公司10月表示，该工厂将在2017年下半年完工。
另据韩国联合通讯社周三的报道，LG显示器 计划今年投资1-1.2万亿韩元用于扩张现有的大尺寸OLED生产线的产能。LG显示器拒绝置评。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)