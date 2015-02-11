更新版 1-韩国个股：Samsung Display拟投资4万亿韩元新建OLED生产线

(新增分析师评论)

路透首尔2月11日 - 韩国Samsung Display计划投资4万亿(兆)韩元(36亿美元)新建一条有机电激发光显示器(OLED)面板生产线，因母公司三星电子 希望提高零部件业务的营收，以弥补智能手机业务的低迷。

Samsung Display发言人周三对路透表示，新生产线将主要生产用于诸如智能手机和平板电脑等消费电子产品的中小型OLED显示器。该发言人称，这项投资的时间跨度为2015-2017年，不过未给出细节。

分析师表示，新生产线起初将生产诸如用于Galaxy Note Edge等手机上的曲面面板，最终将有助于公司赢得外部客户，后者对于三星电子未来的获利增长来说至关重要。

“长期而言，我认为销售范围有希望拓展至外部客户，”Leading Investment & Securities的分析师Oh Sang-woo说，并表示这些客户可能包括三星的竞争对手，他们也在寻求通过引入曲面屏产品迎头赶上。

除了OLED投资计划外，三星料将在今年上半年开始兴建位于韩国、投资额达15.6万亿韩元的芯片工厂。该公司10月表示，该工厂将在2017年下半年完工。