中港个股：工行首推人民币结算商品交易业务，简化企业衍生品交易换汇

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周三表示，该行近日在中国率先推出人民币结算商品交易业务，国内企业可以通过人民币参与大宗商品衍生品交易。
工行相关负责人称，人民币结算商品交易业务分为“美元报价、美元结算、由客户办理结售汇”和“人民币报价、人民币结算、由银行办理结售汇”两种交易模式；其中，前者已经正式开展交易，后者随后会很快推出，将更方便企业直接使用人民币开展交易。
“凭借该项业务，客户以交易记录与工行清算价差后即可保留外汇交易收入，不用再向外管局进行审批；而选择人民币报价结算服务的客户可以直接获得人民币，也不会占用自己的换汇额度。”业内人士指出。
业内人士认为，工行人民币结算商品交易业务的推出满足了缺乏外汇资金的企业开展商品交易套期保值的需求，同时也顺应了人民币跨境使用不断扩大的趋势，扩展人民币用于支付和结算的应用场景。
工行介绍，该行于2011年开办了美元结算商品交易业务，此次推出的人民币结算商品交易业务涵盖大宗商品范围包括贵金属、基本金属等五大类30余种商品，可用衍生品涵盖远期、掉期、期权等不同类型的金融工具。
中国央行上海总部周二表示，今年外汇工作重点包括，推进跨国公司外汇资金集中运营试点；扩大支付机构跨境外汇支付业务试点；深化银行办理大宗商品柜台衍生品交易的结售汇业务试点等。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)