台湾债市：10年公债殖利率微跌结束连六升，封关前低量狭幅区间盘整

* 10年公债殖利率微幅收跌 * 封关前低量狭幅区间盘整 * 明日103/13区间料在1.56-1.61% 路透台北2月11日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三从逾一个月高位 小幅回落，结束连六日收扬。交易员认为，农历年封关日将至，春节长假效应下交投明显转 趋清淡，预期封关前维持低量狭幅区间盘整态势。 他们指出，由于美债殖利率仍处急跌后低档整理阶段，尚未释出进一步方向，且多数券 商因T+2交割而将今天调整为最后一个交易日，少了券商料交投会更加淡静，封关前除非美 债盘势发生剧烈变化，不然台债难脱量缩整理格局。 〞今天挂价低迷，价格有点飘，量小代表性不足。〞一位民营银行台债交易员说。 今日10年新券 展开发行前交易，交易员表示，该券首日成交在1.61%算是 合理，对台债影响颇为中性，封关前交投意愿低落致筹码流动性变差，主流券殖利率料窄幅 波动。 交易员普遍预估，明日10年债103/13区间暂看1.56-1.61%；五年债103/15区间则暂估0. 95-1.00%。 美国公债价格周二下滑，指标10年期公债 收益率一个月来首次升穿2%，因 投资人为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年中升息作准备，且将有大量公债供应进 场。 美国指标10年期公债于周三亚洲盘仍徘徊在2.00%附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.00 0.9850 0.9850-1.0000 2.0 10 103/13 -1.75 1.5790 1.5790-1.6050 10.5 此外，台湾股市周三放量收高。分析师指出，台股最大权重个股--台积电 上 日利多频传，激励今日股价大涨，也带动大盘上扬。但扣除台积电的台股表现平平，预估在 农历年关前的最后两个交易日将平静过渡，在高档整理。 本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发 布季度通胀报告、瑞典央行召开货币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度； 2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2 月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议； 2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元 区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.5790 5 103/15 0.9850 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6500 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)