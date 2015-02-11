《热点聚焦》经济评价标准出现转变，或预示美联储升息进程更加缓慢

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
这些官员，以及一些估计“引发通胀加速的失业率门槛”更低的美联储研究人员，认为2007-2009年金融危机及其他事件所造成的影响，已经让失业率得以从10%下跌，却没怎么引发薪资或物价上涨。
尽管从10月到12月，美国新增了100万个就业岗位，但12月薪资较上年同期只上升了2.2%，以过去水平来看算是偏低。
“薪资涨幅持续远低于应该匹配物价涨幅2%的水准，”Powell称。他指出，薪资增幅可能必须提高到3.5%，才会推升通胀率。
**失业率门槛变动尚未底定**
但并非所有美联储决策官员都已经改变看法。例如，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周表示，她仍然坚持目前的估计值5.5%。
在美国走出经济衰退之际，美联储官员纷纷调高对正常失业率的估值，以反映可能缺乏市场所需技能的长期失业人口上升。
但随着失业率迅速下滑，却不见薪资或物价上涨的迹象，官员下修该失业率估值。例如，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)日前将估值定在5.2%，而两年前他认为应该在6%左右。
即使如此，威廉姆斯在他过去的研究中曾警告，基于这些估值存在很多不确定性，不应该过度依赖自然失业率估值来决定政策。(完)
(编译 徐文焰/王颖/张若琪/蔡美珍；审校 王洋)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。