《热点聚焦》经济评价标准出现转变，或预示美联储升息进程更加缓慢

这些官员，以及一些估计“引发通胀加速的失业率门槛”更低的美联储研究人员，认为2007-2009年金融危机及其他事件所造成的影响，已经让失业率得以从10%下跌，却没怎么引发薪资或物价上涨。

尽管从10月到12月，美国新增了100万个就业岗位，但12月薪资较上年同期只上升了2.2%，以过去水平来看算是偏低。

“薪资涨幅持续远低于应该匹配物价涨幅2%的水准，”Powell称。他指出，薪资增幅可能必须提高到3.5%，才会推升通胀率。

**失业率门槛变动尚未底定**

但并非所有美联储决策官员都已经改变看法。例如，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周表示，她仍然坚持目前的估计值5.5%。

在美国走出经济衰退之际，美联储官员纷纷调高对正常失业率的估值，以反映可能缺乏市场所需技能的长期失业人口上升。

但随着失业率迅速下滑，却不见薪资或物价上涨的迹象，官员下修该失业率估值。例如，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)日前将估值定在5.2%，而两年前他认为应该在6%左右。

即使如此，威廉姆斯在他过去的研究中曾警告，基于这些估值存在很多不确定性，不应该过度依赖自然失业率估值来决定政策。(完)