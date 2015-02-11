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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 15:44 BJT

欧股业绩：ARM第四季获利超预期，受益于强劲的专利授权费增长

路透伦敦2月11日 - 英国芯片设计公司ARM Holdings 公布第四季获利增长25%，优于预期，受益于苹果等客户缴纳的专利权收入增长。

ARM公布第四季税前获利1.189亿英镑，营收为2.259亿英镑。

“我们预计第一季以美元计的营收将比上年同期增长10%左右，这是基于强劲的专利费收入增速，以及我们对全年授权费收入增长的预期，”该公司周三表示。

据汤森路透，分析师之前预计ARM第四季税前获利为1.13亿英镑。(完) (编译 王洋; 审校 张若琪)
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