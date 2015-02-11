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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 15:48 BJT

国际油市：科威特石油部长称年底油价可能升至60美元--报载

路透迪拜2月11日 - 据科威特报纸al-Rai周三引述，科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)预期原油价格将在2015年下半年上扬，年底时可能升至60美元。

奥马尔向该报表示，油价近期反弹是因为高成本生产商的供应较少，以及全球经济成长率改善所致。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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