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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 16:05 BJT

欧洲个股：喜力预计2015年啤酒销量和利润率增长将放缓

路透布鲁塞尔2月11日 - 全球第三大啤酒厂商喜力(Heineken/海尼根) 预计，该公司2015年啤酒销量和利润率增长或将放慢步伐。去年，新兴市场扩张和足球世界杯让公司获益匪浅。

这家荷兰啤酒商受益于非洲、美洲和亚洲的啤酒销售增加。西欧的销售和获利大体持平，而在东欧的情况明显走软。

该公司2014年不计一次性项目的合并营业利润增长6.4%至31.3亿欧元(35亿美元)，略高于路透调查预估的31.1亿欧元。

喜力表示，2015年营收料将增加，但啤酒销售增速较2014年放缓，部分因为去年上半年销售强劲增长。

该公司原本预估，2014年剔除一次性项目的营业利润率上升逾40个基点，此为中期年度目标。实际上利润率上升了90个基点。

对于2015年，喜力称出售墨西哥包装业务料使其利润率减少25个基点，意味着利润率升幅可能低于40基点的目标。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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