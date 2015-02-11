欧洲个股：喜力预计2015年啤酒销量和利润率增长将放缓

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔2月11日 - 全球第三大啤酒厂商喜力(Heineken/海尼根) 预计，该公司2015年啤酒销量和利润率增长或将放慢步伐。去年，新兴市场扩张和足球世界杯让公司获益匪浅。
这家荷兰啤酒商受益于非洲、美洲和亚洲的啤酒销售增加。西欧的销售和获利大体持平，而在东欧的情况明显走软。
该公司2014年不计一次性项目的合并营业利润增长6.4%至31.3亿欧元(35亿美元)，略高于路透调查预估的31.1亿欧元。
喜力表示，2015年营收料将增加，但啤酒销售增速较2014年放缓，部分因为去年上半年销售强劲增长。
该公司原本预估，2014年剔除一次性项目的营业利润率上升逾40个基点，此为中期年度目标。实际上利润率上升了90个基点。
对于2015年，喜力称出售墨西哥包装业务料使其利润率减少25个基点，意味着利润率升幅可能低于40基点的目标。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。