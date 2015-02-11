中国金属：预计十种有色金属生产、消费和投资增速将进一步放缓--工信部

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三称，预计今年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。
刊登在工信部网站的新闻稿称，2015年有色行业管理工作重点是研究起草“十三五”行业发展规划、化解电解铝产能过剩，并改善稀有金属管理，调整稀有金属指令性生产计划下达方式，探索下达仲钨酸铵冶炼生产指标；研究推动钨、钼资源税改革。
“新《环保法》的实施以及资源、环境、人工等要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变。”新闻稿称。与此同时，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的实施，也为行业发展提供了新的增长动力。
新闻稿并指出，目前行业产能过剩压力仍大，现有3,500万吨电解铝产能中应淘汰的落后产能已不多，同时其它品种冶炼产能及中低档加工产能过剩也比较严重；而企业成本压力不断增加，银行对企业信贷普遍收紧，企业转而向影子银行获得高息贷款。
数据显示，2014年中国十种有色金属产量保持平稳增长，同比增长7.2%至4,417万吨，增速回落2.7个百分点。其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为796万吨、2,438万吨、422万吨、583万吨，分别同比增长13.8%、7.7%、-5.5%、7%，原铝增幅回落2个百分点。铜材和铝材产量分别为1,784万吨和4,846万吨，分别增长13.3%和18.6%，增幅分别回落11.7个和5.4个百分点。（完）
更多细节，请点选中国工业和信息化部网站：here
(发稿 李铮；审校 倪蔚丹/杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)