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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 16:03 BJT

金属期市：油价上扬支撑伦铜攀升，中国假期临近抑制交投

0628GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 攀升0.6%至每吨5,626美元；昨日期铜下挫1.4%，盘中还触及5,560.50美元的一周低点。期铜价格目前仍很接近上月创下的五年半低点5,339.50美元。

上海期交所主力4月期铜合约 下滑0.5%报每吨41,100元人民币(6,585美元)，盘中稍早跌幅一度超过1%。

摩根大通研究报告称，铜价从低位反弹并非因为基本面改善。“支持力量可能更多地来自油价上扬与市场益发预期中国经济停滞，将迫使该国政府出台进一步的刺激举措...我们对铜价在第一季余下时间的表现仍看法谨慎。”

摩根大通预计LME现货铜 第一季均价为5,800美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 蔡美珍/张若琪)
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