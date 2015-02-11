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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 16:17 BJT

全球金市：现货金小升，投资人关注希腊债务危机

“若无避险买盘，金价短期内恐面临更大压力，”汇丰控股分析师Ja
mes Steel表示。“金价可能也受到美联储政策的压制，尤其是若市场开
始认定联储可能在6月升息的话更是如此。”
    
    “金价可能要跌近1,200美元，那时来自新兴市场的需求才可能足以
止住价格跌势，”他说。
    
    所有目光焦点转向欧洲方面。希腊脱离欧元区的可能性在最近几日上
升，因为该国总理齐普拉斯在政府债务问题上的立场愈发强硬。
    
    欧元区财长周三稍晚将在会，欧盟领导人周四也将聚首，不过一些官
员已经表示会议不太可能实现突破。
    
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                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金          1237.7      3.9     0.32
    现货银           16.98     0.08     0.47
    现货铂金       1208.24     2.99     0.25
    现货钯金         768.4    -0.45    -0.06
    COMEX期金       1237.6      5.4     0.44
    COMEX期银           17    0.127     0.75
    汇率 
    欧元/美元       1.1305
    美元指数        94.832

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/王洋)
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