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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 16:31 BJT

欧洲金融：希腊财长瓦鲁法基斯称，希腊需要债务减记--杂志

路透柏林2月11日 - 希腊财长瓦鲁法基斯向德国《明星》周刊指出，希腊短期内将无法偿债，因此将需要债务减记，或是债务重组。

“如果一笔债务再也无法偿付，那么就会导致减记，”瓦鲁法基斯在预先发布的周三专访中称。

“重要的是希腊的债务无法在近期内偿还，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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