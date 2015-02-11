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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 16:31 BJT

欧洲个股：嘉能可计划今年剥离Lonmin持股并削减资本支出

路透伦敦2月11日 - 矿企和大宗商品贸易商--嘉能可 周三表示，计划今年剥离对铂金(白金)生产商Lonmin的持股并削减资本支出，因应市场波动性。该公司还公布，铜和煤炭产量增加。

与同行一样，嘉能可也遭到铜、煤炭及石油等商品价格暴跌的打击。

该公司股价今年至今已经下跌逾9%。(完)

(编译 王兴亚；审校 王洋)
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