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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 16:22 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月11日

路透香港2月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:21时，1
港元=0.80491人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.61%，高
于上交易日收盘的24.15%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         4.33           5.51            0.98
 建设银行                                         5.56           6.23            1.11
 中国银行                                         4.07           4.27            1.18
 农业银行                                         3.26           3.78            1.07
 招商银行                                        14.64          17.72            1.03
 中信银行                                         6.70           5.69            1.46
 交通银行                                         6.12           6.36            1.20
 民生银行                                         9.35           9.13            1.27
 中国人寿                                        38.34          30.95            1.54
 中国平安                                        70.15          82.60            1.06
 中国太保                                        33.53          38.10            1.09
 中信证券                                        29.32          25.65            1.42
 新华人寿                                        52.64          44.65            1.46
 海通证券                                        22.14          17.68            1.56
 华能国际                                         7.43           9.32            0.99
 大唐发电                                         5.51           3.56            1.92
 华电国际                                         5.44           6.36            1.06
 中煤能源                                         6.03           4.03            1.86
 中国神华                                        18.28          20.40            1.11
 中国石油                                        11.16           8.52            1.63
 兖州煤业                                        12.68           6.14            2.57
 中国石化                                         5.70           6.11            1.16
 上海石化                                         4.06           2.26            2.23
 中海油服                                        18.10          12.46            1.80
 仪征化纤                                         5.89           2.40            3.05
 中国铝业                                         5.04           3.46            1.81
 江西铜业                                        17.13          12.74            1.67
 洛阳钼业                                        10.93           4.69            2.90
 紫金矿业                                         3.38           2.29            1.83
 马钢股份                                         3.17           1.99            1.98
 鞍钢股份                                         5.10           5.50            1.15
 重庆钢铁                                         3.01           1.40            2.67
 海螺水泥                                        19.84          26.00            0.95
 洛阳玻璃                                         9.37           2.70            4.31
 京城机电                                         7.14           3.00            2.96
 中联重科                                         5.97           4.77            1.55
 金隅股份                                         9.04           6.43            1.75
 中国国航                                         7.13           6.53            1.36
 东方航空                                         4.96           3.69            1.67
 南方航空                                         4.67           3.70            1.57
 中国远洋                                         5.92           3.72            1.98
 中海集运                                         4.10           2.26            2.25
 中集集团                                        19.06          14.56            1.63
 中海发展                                         7.33           5.19            1.75
 宁沪高速                                         6.95           9.25            0.93
 深高速                                           7.89           5.59            1.75
 成渝高速                                         4.73           3.12            1.88
 皖通高速                                         5.80           5.52            1.31
 广深铁路                                         4.16           3.83            1.35
 中国南车                                        11.51           9.31            1.54
 中国交建                                        11.96           8.23            1.81
 中国铁建                                        12.37           8.62            1.78
 中国中铁                                         8.32           5.58            1.85
 长城汽车                                        50.66          46.25            1.36
 比亚迪                                          36.61          25.15            1.81
 广汽集团                                         8.25           7.03            1.46
 青岛啤酒                                        40.16          51.00            0.98
 白云山                                          30.26          26.40            1.42
 新华制药                                         8.12           3.34            3.02
 海信科龙                                         9.35           5.94            1.96
 南京熊猫                                        11.57           5.91            2.43
 晨鸣纸业                                         6.32           3.60            2.18
 上海医药                                        17.05          16.02            1.32
 中兴通讯                                        19.70          16.90            1.45
 东方电气                                        18.68          15.36            1.51
 潍柴动力                                        25.83          30.90            1.04
 东北电气                                         4.45           1.59            3.48
 广船国际                                        37.72          22.15            2.12
 经纬纺机                                        17.85           8.98            2.47
 昆明机床                                         7.03           3.05            2.86
 一拖股份                                        12.69           5.13            3.07
 北辰实业                                         4.10           2.33            2.19
 创业环保                                        10.53           4.74            2.76
 中国中冶                                         3.87           2.14            2.25
 金风科技                                        13.77          11.62            1.47
 丽珠                                            48.33          39.40            1.52
 万科                                            12.41          17.08            0.90
 中国北车                                        11.96           9.97            1.49
 郑煤机                                           7.32           4.52            2.01
 大连港                                           5.01           2.58            2.41
 山东墨龙                                         9.34           2.96            3.92
 浙江世宝                                        25.91           7.18            4.48
 复星医药                                        21.88          24.90            1.09
 光大银行                                         4.10           4.15            1.23
 东江环保                                        36.17          25.00            1.80
 上海电气                                         9.62           4.37            2.73
                                                                                                
                      
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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