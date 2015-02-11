欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
“我们预计新债标售将顺利进行，”德国商业银行利率策略师Michael Leister称。
葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。
公债收益率在新债发行前上升十分常见，因为投资者会提前抛售为新债留出空间。西班牙和意大利公债收益率下降表明，投资者对欧元区高收益公债仍有需求。
只要希腊与其他欧元区国家之间的意见冲突继续存在，希腊市场预计就仍将自行其是，且走势料将振荡。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/李春喜)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。