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债券 | 2015年 2月 11日 星期三 16:36 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，但新债发行料平顺

“我们预计新债标售将顺利进行，”德国商业银行利率策略师Michael Leister称。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 上升近3个基点至2.59%，不过仍接近上个月创下的纪录低位2.11%。

公债收益率在新债发行前上升十分常见，因为投资者会提前抛售为新债留出空间。西班牙和意大利公债收益率下降表明，投资者对欧元区高收益公债仍有需求。

只要希腊与其他欧元区国家之间的意见冲突继续存在，希腊市场预计就仍将自行其是，且走势料将振荡。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 蔡美珍/徐文焰/李春喜)
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