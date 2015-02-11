中国黄金：预计2015年黄金仍将在较低位震荡运行--工信部

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国工业和信息化部周三表示，2015年黄金仍将在较低位震荡运行，行业依然会保持平稳增长。
工信部网站刊登的新闻稿在展望今年黄金行业形势时称，随着美国经济复苏步伐加快，及对美联储加息的预期，美元汇率有望持续走强，加上原油等大宗商品价格下跌的影响，国内外金价上涨动力不强，同时受欧洲等发达经济体及新兴国家量化宽松货币政策影响，金价也不会出现大幅下跌。
该新闻稿指出，当前矿山生产压力较大，资源保障程度亟待加强；产业结构不尽合理，集中度仍然较低。预计今年品位低、生产成本高的黄金矿山企业将面临较大经营压力，行业经济效益与2014年基本相当。
中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。
由于美元走强，金价持续在较低位震荡，2014年中国黄金消费量为886.1吨，同比下降24.7%，再次落后印度居世界第二。（完）
浏览工信部报告原文，点选链接： here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)