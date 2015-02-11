更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅微贬，货币政策报告传递汇率持稳讯息

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 人民币随中间价微幅收贬 * 前期急跌令目前贬值压力减弱 * 央行报告显示未来汇率政策变化或不大 * 人民币汇率料保持稳定 (更新收盘报价) 路透北京2月11日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周三随中间价微幅收低 。市场人士认为，前期的一波急跌令人民币贬值压力得到较大释放，尽管整体走势偏弱，但 从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率料仍将 保持稳定。 他们并认为，目前的汇率水平基本上反映了不理想的经济数据、以及再次降息的预期。 在降息靴子落地之前，人民币再出现明显贬值的概率不大。 “前期已经跌得比较多，可以说跌得一步到位了，非常快，所以最近一周都比较稳，几 十个点，不会大起大落。”一中资大行交易员称。 中国央行周二晚间发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政 策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的 货币金融环境。 光大证券首席经济学家徐高认为，报告没有发出太多货币政策未来走向的明确信号。对 始于去年12月的人民币贬值压力报告中完全没有提及，只是泛泛谈论了过去一年汇率的走势 ，认为人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。 “在报告第五部分中专门有一段描述利率、汇率及人民币跨境结算的政策。这一长400 多字的段落与2014年3季度货币政策报告中的对应段落几乎一摸一样，只是增加了'加强预期 引导'6个字。从这样的表述来看，汇率政策不会有什么变化。人民币对美元汇率应该仍然保 持稳定。”他指出。 全球汇市，美元/日圆周三触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与 此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2427 6.2416 -0.02% 中间价 6.1315 6.1295 -0.03% 成交额 147亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.85% (上限±2% 日高 日低 波幅 ) 日内波动幅度(pips) 47 6.2403 6.2450 2015年来即期升贬值幅度 -0.62% 1年期美元/人民币掉期升水 1800 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.3665/6.3715 6.3665 CNH即期 6.2450/6.249 6.2558 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)