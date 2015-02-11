更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅微贬，货币政策报告传递汇率持稳讯息

* 人民币随中间价微幅收贬 * 前期急跌令目前贬值压力减弱 * 央行报告显示未来汇率政策变化或不大 * 人民币汇率料保持稳定 (更新收盘报价) 路透北京2月11日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周三随中间价微幅收低 。市场人士认为，前期的一波急跌令人民币贬值压力得到较大释放，尽管整体走势偏弱，但 从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率料仍将 保持稳定。 他们并认为，目前的汇率水平基本上反映了不理想的经济数据、以及再次降息的预期。 在降息靴子落地之前，人民币再出现明显贬值的概率不大。 “前期已经跌得比较多，可以说跌得一步到位了，非常快，所以最近一周都比较稳，几 十个点，不会大起大落。”一中资大行交易员称。 中国央行周二晚间发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政 策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的 货币金融环境。 光大证券首席经济学家徐高认为，报告没有发出太多货币政策未来走向的明确信号。对 始于去年12月的人民币贬值压力报告中完全没有提及，只是泛泛谈论了过去一年汇率的走势 ，认为人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。 “在报告第五部分中专门有一段描述利率、汇率及人民币跨境结算的政策。这一长400 多字的段落与2014年3季度货币政策报告中的对应段落几乎一摸一样，只是增加了'加强预期 引导'6个字。从这样的表述来看，汇率政策不会有什么变化。人民币对美元汇率应该仍然保 持稳定。”他指出。 全球汇市，美元/日圆周三触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与 此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2427 6.2416 -0.02% 中间价 6.1315 6.1295 -0.03% 成交额 147亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.85% (上限±2% 日高 日低 波幅 ) 日内波动幅度(pips) 47 6.2403 6.2450 2015年来即期升贬值幅度 -0.62% 1年期美元/人民币掉期升水 1800 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.3665/6.3715 6.3665 CNH即期 6.2450/6.249 6.2558 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)