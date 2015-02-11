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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:10 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价小幅微贬，货币政策报告传递汇率持稳讯息

* 人民币随中间价微幅收贬
    * 前期急跌令目前贬值压力减弱
    * 央行报告显示未来汇率政策变化或不大
    * 人民币汇率料保持稳定

 (更新收盘报价)
    路透北京2月11日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周三随中间价微幅收低
。市场人士认为，前期的一波急跌令人民币贬值压力得到较大释放，尽管整体走势偏弱，但
从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率料仍将
保持稳定。
    
    他们并认为，目前的汇率水平基本上反映了不理想的经济数据、以及再次降息的预期。
在降息靴子落地之前，人民币再出现明显贬值的概率不大。
    
    “前期已经跌得比较多，可以说跌得一步到位了，非常快，所以最近一周都比较稳，几
十个点，不会大起大落。”一中资大行交易员称。

    中国央行周二晚间发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政
策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的
货币金融环境。    
    
    光大证券首席经济学家徐高认为，报告没有发出太多货币政策未来走向的明确信号。对
始于去年12月的人民币贬值压力报告中完全没有提及，只是泛泛谈论了过去一年汇率的走势
，认为人民币汇率“在合理均衡水平上的基本稳定”。
    
    “在报告第五部分中专门有一段描述利率、汇率及人民币跨境结算的政策。这一长400
多字的段落与2014年3季度货币政策报告中的对应段落几乎一摸一样，只是增加了'加强预期
引导'6个字。从这样的表述来看，汇率政策不会有什么变化。人民币对美元汇率应该仍然保
持稳定。”他指出。    

    全球汇市，美元/日圆周三触及一个月新高，受益于美国公债收益率(殖利率)走高；与
此同时，围绕希腊新债务协议的不确定性，让欧元持续笼罩在阴霾下。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元             今日             上日        升贬
 即期成交价格                     6.2427           6.2416      -0.02%
 中间价                           6.1315           6.1295      -0.03%
 成交额                           147亿美元                    
                                                               
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.85% (上限±2%  日高        日低
 波幅                             )                            
 日内波动幅度(pips)               47               6.2403      6.2450
 2015年来即期升贬值幅度           -0.62%                       
 1年期美元/人民币掉期升水         1800                         
                                                               
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间16:45     今日             上日        
 1年期NDF                         6.3665/6.3715    6.3665      
 CNH即期                          6.2450/6.249     6.2558      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 黄凯)
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