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债券 | 2015年 2月 11日 星期三 16:57 BJT

欧洲金融：希腊银行业目前没有无力偿债风险--ECB管委雅兹贝奇

路透法兰克福2月11日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)在德国商报周三刊出的采访稿中称，希腊银行业目前没有无力清偿债务的风险。

消息人士此前告诉路透，欧洲央行已经授权希腊央行向该国银行业者提供约600亿欧元的紧急流动性援助(ELA)。

“对ELA的决定每两周评估一次。目前看，希腊银行业的债务清偿能力没有问题，”雅兹贝奇称。

当被问及如果欧洲央行停止提供ELA是否会有风险时，雅兹贝奇回答说，“总是存在这种风险。因此密切关注是非常重要的。”

“我相信，希腊银行业者和希腊央行将竭尽全力，避免对金融体系造成威胁，”他补充称。

欧洲央行管委会将在2月18日召开非货币政策会议。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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