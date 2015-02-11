欧洲金融：希腊银行业目前没有无力偿债风险--ECB管委雅兹贝奇

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福2月11日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)在德国商报周三刊出的采访稿中称，希腊银行业目前没有无力清偿债务的风险。
消息人士此前告诉路透，欧洲央行已经授权希腊央行向该国银行业者提供约600亿欧元的紧急流动性援助(ELA)。
“对ELA的决定每两周评估一次。目前看，希腊银行业的债务清偿能力没有问题，”雅兹贝奇称。
当被问及如果欧洲央行停止提供ELA是否会有风险时，雅兹贝奇回答说，“总是存在这种风险。因此密切关注是非常重要的。”
“我相信，希腊银行业者和希腊央行将竭尽全力，避免对金融体系造成威胁，”他补充称。
欧洲央行管委会将在2月18日召开非货币政策会议。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。