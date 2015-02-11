版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 16:51 BJT

全球贵金属：2月10日SPDR黄金与ISHARES白银持仓均持平

路透2月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一持平 
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦不变。
    
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动       增减
    SPDR       24,862,530.4   2月10日    24,862,530.4   2月9日            0.0    0.00%
    iShares   320,327,936.4   2月10日   320,327,936.4   2月9日            0.0    0.00%
    

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 张若琪 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐