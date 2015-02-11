中国经济：发挥投资在稳增长中的关键作用，调动社会资本参与--发改委

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国国家发展和改革委周三表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。
发改委网站刊登“打好投资组合拳 促进投资平稳增长”的新闻稿称，要加快推进国家重大工程建设，进一步加快项目前期工作，推进项目按期开工，积极引入社会资本，保障重大工程建设资金。
“切实调动社会资本特别是民间资本参与重点领域建设的积极性。加强调度分析和指导协调，推进政府与社会资本合作（PPP）项目顺利实施。”发改委并表示，进一步深化投资体制改革，加强投融资体制改革的顶层设计。
发改委还称，要进一步调整优化中央预算内投资安排，重点支持具有全局性、基础性、战略性意义的重大项目，创新中央投资使用方式，支持社会资本参与重点领域建设。
中国经济下行压力持续加大，而净出口和消费均难以成为中流砥柱，投资再次被寄予稳增长的厚望。随着政府对房地产市场干预的逐步放开，经济对房地产投资的依赖性也在下降，而基础设施投资则快马加鞭。
单单去年四季度，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元人民币。今年截至2月9日，发改委继续加快基础设施投资步伐，共批复千余亿元的投资项目。
中国今年1月CPI和PPI同比变动均创下逾五年低点，同时外贸数据亦表现惨淡，当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，内需和外需双双开年不利。
中国国务院去年10月底常务会议决定,创新重点领域投融资机制，向民间资本开放更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。
**全面深化农村改革**
中国今年中央一号文件继续聚焦三农问题，提出加快推进农业现代化。为此，发改委在今日发布的另一份新闻稿中称，2015年会继续加大惠农强农政策力度，全面深化农村改革。
发改委周称，中央预算内投资继续向农业农村倾斜，确保比重不下降；同时创新涉农资金运行机制，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用；并继续执行稻谷、小麦最低收购价政策。
“加快构建新型农业经营体系。引导土地经营权规范有序流转，创新土地流转和规模经营方式。”发改委称，“分类实施农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点。”
发改委还指出，要在做强农业的同时，通过更有效的组织方式和更紧密的利益联结机制，把农村一二三产业的发展更好地结合起来，融为一体，相互促进，实现共赢。
中共中央和国务院此前印发《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》称，鼓励探索创新，在明确底线的前提下，支持地方先行先试；赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。 （完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)