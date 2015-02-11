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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 17:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.74有大规模期权障碍，希腊情势亦受关注

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    *   据称在0.74有较大期权障碍，0.74之前料有买盘
    *   0.7406是近期所及的七年低点。0.7405为2008年低点
    *   停止单料在0.7395下方。阻力位在0.7445和0.7459
    *   在希腊担忧萦绕之际，英镑相对欧元而言是避险货币
    *   希腊财长瓦鲁法基斯称，希腊需要债务减记
    *   0.7321、0.72和0.7143都是欧元/英镑空头目标。(完)
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