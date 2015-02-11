中国金融：银行业将发展交易型业务，传统业务风险偏好难提升--BCG

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 波士顿咨询公司(BCG)合伙人何大勇周三表示，未来几年中国银行业会大力发展交易银行业务，而传统贷款业务受到消化历史累计风险影响，风险偏好难以提升。
何大勇在该公司关于银行业战略变革的发布会上指出，交易型业务的利润很好，而且对客户信息收集充分、风险较低；此外，该类业务可以很好的抵抗经济周期带来的波动。
“这个业务未来几年会是所有银行都会去追逐的一项业务，它具有黏性高，收益高，风险低、抗周期的特点。”他表示。
他认为，中国银行业向交易银行转型，要进行战略和人才投入，技术投入是要构建出完善的支付清算网络，或者贸易网络；人才上，要补充销售人才，跟客户进行产品沟通。
何大勇介绍，交易银行业务具体包括：国际结算、供应链融资、支付与现金管理，这几类业务都是银行客户对其对手发生交易时衍生出来的金融需求。
谈及中国银行业风险偏好，他表示，中国经济未来如果持续波动，银行不良贷款压力很大，中国银行业的风险偏好需要做调整；此外，银行还要消化存量累积下来的风险，尤其是2008年后，中国银行体系风险积聚不少。
他判断，中国银行体系消化历史累积风险已经有两三年时间，未来还会再多。未来银行风险偏好的降低，信贷投放上不会再像以前那么冒进，而风险偏好回升需要到实体经济好转以后。
对于信贷资产证券化发展，何大勇表示，资产证券化对银行是一个大的机会，会解决银行资本消耗的问题，也会解决银行发展规模受限的问题，但要注意再证券化的问题，防止整个社会杠杆过高。
中国央行周二公布第四季度货币政策执行报告称，截至去年末，中国金融机构超额准备金率为2.7%，比上年末提高0.4个百分点。
去年末，中国银监会下发文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批；又在今年初发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)