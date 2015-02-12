基金观点：中国还有一次以上降息、两次以上降准的机会--元大宝来投信

路透台北2月12日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新的陆港股评论称，今年2月4日中国人民银行宣布自2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5%，对小微企业贷款占比达标的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低存准率0.5%，对中国农业发展银行额外降低存准率4%，市场人士估算释放金资总量合计超过6,000亿元人民币，看似利多讯号，而市场反应却是股债双跌，对比去年11月降息之后的股市大涨相距甚远，引发市场对降准效果的疑虑。

笔者认为，人民币贬值是触发本轮降准的重要因素。近期在欧洲央行宣布欧元QE计划以来，美国以外各国货币竞贬的压力下，中国政府存在着主动贬值以稳定出口的动力，然而若人民币大幅走贬将会直接导致资金流出，使得境内货币市场流动性趋紧，对目前孱弱的实体经济发展十分不利。而观察历次人民币贬值期间，均伴随着中国央行降准，以释放流动性来对冲资金流出，本次也不例外。

以过去两次降准经验来看，降准虽与贬值有关，但更重要的目的还是在于释放流动性，增加信贷供给来稳定经济发展。观察以往中国央行的政策放松周期往往同时启动降息降准，意味着同时增加信贷的供给与需求，而且过去每次放松周期的降息均在两次以上，降准在3次以上，加上2014年经济成长率也创下24年新低，判断本轮降息降准次数应不会低于历史，因此未来至少还有一次以上降息以及两次以上降准的机会，货币宽松大门才刚刚打开。

中国总理李克强在世界经济论坛中提到：「将推动普惠金融的发展，大力发展中小银行、民营银行，发展多层次资本市场，使企业的杠杆率通过资本市场的发展、通过直接融资逐步降低。」此一番话意味着透过这一轮牛市来降低企业资产负债比率，并同时化解存量债务风险，以便解决企业融资难的问题意图十分明显。易言之，货币宽松虽不一定能达到刺激经济的目的，但出于防范存量债务风险的考量下，宽松货币政策仍将持续进行。即使货币宽松最后无法作用于实体经济上，但仍会以资产价格的形式表现出来。货币流入股市可以降低企业负债率；货币流入房地产可以透过抵押品价值上升来缓解信用风险和银行信用资产品质的压力。因此货币宽松在减低经济陷入通货紧缩而导致衰退这一点上具有积极的作用。

当前中国经济下行压力加大、货币政策趋于宽松、金融监管力度增强，都增加市场不确定性。经济持续下行，市场对于货币宽松稳增长的预期亦持续加大，经济预期与政策预期之间的分歧也将更加严重，市场震荡幅度有加大趋势。而经济平稳是股市长牛的基础，短期而言，如果经济尚未触底，仅靠政策宽松预期升高，市场信心虽仍可逐渐修复，但由于缺乏经济基本面的支撑而显的力不从心，市场表现将进入区间盘整。