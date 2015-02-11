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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:26 BJT

东欧情势：各方周三就乌克兰危机达成协议的可能性有七成--消息

路透莫斯科2月11日 - 俄罗斯一名外交消息人士周三表示，俄罗斯、乌克兰、法国和德国的领导人有70%的可能，在今日稍晚明斯克会议上就乌克兰危机达成协议。

“首脑们不会无缘无故前往(明斯克)，”该消息人士称。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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