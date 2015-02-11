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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 17:57 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，受助于强劲经济数据

英镑兑美元和欧元周三分别上涨0.2%左右，欧元/英镑一度低至0.7399，英镑/美元则一度高至1.5281。

“其中一个因素是英国数据。过去几周英国数据与其他欧洲国家的制造业数据一样，表现一直不算太坏，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示。

“利率市场也在大幅推后预期加息时间之后，又将预期时间略有提前。我们的模型显示，英镑兑美元在1月底时被低估。现在该货币对的合理价位在1.5250左右。”(完)

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