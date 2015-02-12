中国公开市场：今日进行1,600亿逆回购，本周净投放2,050亿创逾一年新高

路透上海2月12日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币的逆回购操作，期限包括14天和21天期两种，规模均为800亿元。据此计算，本周公开市场将净投放资金2,050亿元，净投放量创逾一年新高。
央行公开市场本周新增加14天和21天逆回购期限，自1月下旬逆回购重启后，操作品种已增加至四个。本周二央行进行了800亿元操作，其中14天250亿元，利率4.10%；21天550亿元，利率4.40%。
据路透统计，本周公开市场仅有350亿元逆回购到期回笼资金，且都是在周二到期。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。
此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)