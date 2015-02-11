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债券 | 2015年 2月 11日 星期三 17:55 BJT

路透基点：安驰科技3,000万美元循环信贷已有六家银行参与--TRLPC

路透香港2月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，安驰科技股
份有限公司3,000万美元3.5年期循环信贷已有六家银行参加。
    
    本案于2月6日推出，台湾土地银行为牵头行兼簿记行。
    
    银行受邀分三个层次参贷：承贷700万美元或以上获得20个基点前端
费用和簿记行头衔；承贷500-690万美元获得12个基点费用和联合安排行
头衔；承贷300-490万美元获得7个基点费用和参与行头衔。
    
    第一商业银行、兆丰国际商业银行与台湾合作金库银行正在进行以簿
记行参贷的审批；台湾中小企业银行料将以联合安排行参贷。中国信托商
业银行与元大银行也将参与本案。

    筹得资金将满足企业扩张项目的运营资本需求。
    
    贷款利率为较三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码1
35个基点。若台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过38个基点，借
款人将支付超出部分。
    
    若贷款在第一年和余下年份的提取金额分别不足30%和50%，将有10个
 基点的承诺费。

    安驰科技股份有限公司成立于2000年，总部位于台北，公司生产模拟
 、混合信号、以及数字信号处理集成电路。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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