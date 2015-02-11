路透基点：安驰科技3,000万美元循环信贷已有六家银行参与--TRLPC

路透香港2月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，安驰科技股 份有限公司3,000万美元3.5年期循环信贷已有六家银行参加。 本案于2月6日推出，台湾土地银行为牵头行兼簿记行。 银行受邀分三个层次参贷：承贷700万美元或以上获得20个基点前端 费用和簿记行头衔；承贷500-690万美元获得12个基点费用和联合安排行 头衔；承贷300-490万美元获得7个基点费用和参与行头衔。 第一商业银行、兆丰国际商业银行与台湾合作金库银行正在进行以簿 记行参贷的审批；台湾中小企业银行料将以联合安排行参贷。中国信托商 业银行与元大银行也将参与本案。 筹得资金将满足企业扩张项目的运营资本需求。 贷款利率为较三个月和六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码1 35个基点。若台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过38个基点，借 款人将支付超出部分。 若贷款在第一年和余下年份的提取金额分别不足30%和50%，将有10个 基点的承诺费。 安驰科技股份有限公司成立于2000年，总部位于台北，公司生产模拟 、混合信号、以及数字信号处理集成电路。(完)