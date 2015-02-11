台湾债市：柜买中心称将研议公债标售制度改进，降低截标频率

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低公债截标发生频率。
新闻稿指出，为回应业者建议及健全台湾公债标售制度，财政部国库署在去年底年度发债座谈会已委托柜买中心蒐集先进国家公债标售制度，以作为台湾制度检讨改善参考。
该机构表示，由于近来国际金融市场动荡多变，受到市场利率波动较大的影响，台湾公债市场今年以来四度标债，已有三次截标发生。
为降低截标对市场的冲击与影响，柜买中心将蒐集欧、美、日等先进国家公债发行如何制定底标、投标及决标方式、有无截标，以及单一机构得标上限等做法进行分析，并提出建议报告，希望能降低截标发生频率，促进债市健全发展。
路透此前引述柜买中心两位不愿具名的官员表示，将于今年中向负责公债发行的财政部提出建议报告，希望降低国库在公债标售动辄出手截标的频率，以确保台湾公债初级与次级市场的健康发展。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)