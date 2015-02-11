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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:45 BJT

台湾债市：柜买中心称将研议公债标售制度改进，降低截标频率

路透台北2月11日 - 台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低公债截标发生频率。

新闻稿指出，为回应业者建议及健全台湾公债标售制度，财政部国库署在去年底年度发债座谈会已委托柜买中心蒐集先进国家公债标售制度，以作为台湾制度检讨改善参考。

该机构表示，由于近来国际金融市场动荡多变，受到市场利率波动较大的影响，台湾公债市场今年以来四度标债，已有三次截标发生。

为降低截标对市场的冲击与影响，柜买中心将蒐集欧、美、日等先进国家公债发行如何制定底标、投标及决标方式、有无截标，以及单一机构得标上限等做法进行分析，并提出建议报告，希望能降低截标发生频率，促进债市健全发展。

路透此前引述柜买中心两位不愿具名的官员表示，将于今年中向负责公债发行的财政部提出建议报告，希望降低国库在公债标售动辄出手截标的频率，以确保台湾公债初级与次级市场的健康发展。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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