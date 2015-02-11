香港个股：阳光油砂重整管理架构，料首个油砂项目第三季投产--总裁

路透香港2月11日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂 新任总裁兼首席运营官蒋琪周三称，公司近期重整管理架构使得营运效率提升，相信在低油价下，首个油砂重油项目仍将如期于今年第三季投产。

蒋琪向记者表示，公司首个油砂重油项目West Ells一期每天5,000桶产量的盈亏平衡点为西德克萨斯中质油（WTI）每桶60美元上方，低于加拿大同业平均的40美元上方（以每天3万桶计），主要是规模效益上的差别。

“West Ells一期规模比较小，故低油价对项目影响不大，最重要是透过商业生产来证明该油藏的开发潜力。”他说。

阳光油砂于2012年在香港首次公开发售（IPO）上市，当时管理层向投资界开出一张宏亮的发展蓝图，扬言几个主要油砂重油项目三年内相继投产并于2015年拥有逾2万桶日产能力，因而吸引中国主权财富基金--中投公司 以及中国石化集团的投资。

除了中投和中国石化之外，中国人寿集团于香港的保险分支--中国人寿（海外）、中银集团投资以及东方金融控股这几家著名的中资机构亦于上市前参股阳光油砂。

结果是，这些中资机构持有的阳光油砂股份由招股价4.86港元跌至目前0.54港元，而令人期盼的油砂业务不但迟迟未有产出，更一度陷入财困。

身兼东方金控副总裁的阳光油砂高级副总裁刘东称，“这是由于阳光油砂不够专业，没有懂得热采和稠油技术的人。”

去年12月，阳光油砂重整管理架构，首先委任中国人寿（海外）总裁刘廷安为公司非执行主席，Michael Hibberd由执行主席留任为执行副主席，此安排使主席角色具有更大的独立性，并分离执行和主席职能。

更大的举措是向业内挖角，找来中国石化加拿大公司常务副总经理罗宏担任首席执行官，而蒋琪加入阳光油砂之前，是加拿大私人企业OSUM Oil Sands Corp负责油藏及生产工程的副总裁。

此外，公司又成功聘请曾在加拿大油企Athabasca Oil 担任多个职位、在油砂和重油开发拥有超过20年经验的Bob Gerwing，担任阳光油砂负责工程设施的副总裁。

蒋琪说，公司正在建立一个专业化管理架构，并能够做好成本控制工作，相信West Ells二期项目的开发成本比一期项目至少低30-40%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)