香港个股：阳光油砂重整管理架构，料首个油砂项目第三季投产--总裁

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂 新任总裁兼首席运营官蒋琪周三称，公司近期重整管理架构使得营运效率提升，相信在低油价下，首个油砂重油项目仍将如期于今年第三季投产。
蒋琪向记者表示，公司首个油砂重油项目West Ells一期每天5,000桶产量的盈亏平衡点为西德克萨斯中质油（WTI）每桶60美元上方，低于加拿大同业平均的40美元上方（以每天3万桶计），主要是规模效益上的差别。
“West Ells一期规模比较小，故低油价对项目影响不大，最重要是透过商业生产来证明该油藏的开发潜力。”他说。
阳光油砂于2012年在香港首次公开发售（IPO）上市，当时管理层向投资界开出一张宏亮的发展蓝图，扬言几个主要油砂重油项目三年内相继投产并于2015年拥有逾2万桶日产能力，因而吸引中国主权财富基金--中投公司 以及中国石化集团的投资。
除了中投和中国石化之外，中国人寿集团于香港的保险分支--中国人寿（海外）、中银集团投资以及东方金融控股这几家著名的中资机构亦于上市前参股阳光油砂。
结果是，这些中资机构持有的阳光油砂股份由招股价4.86港元跌至目前0.54港元，而令人期盼的油砂业务不但迟迟未有产出，更一度陷入财困。
身兼东方金控副总裁的阳光油砂高级副总裁刘东称，“这是由于阳光油砂不够专业，没有懂得热采和稠油技术的人。”
去年12月，阳光油砂重整管理架构，首先委任中国人寿（海外）总裁刘廷安为公司非执行主席，Michael Hibberd由执行主席留任为执行副主席，此安排使主席角色具有更大的独立性，并分离执行和主席职能。
更大的举措是向业内挖角，找来中国石化加拿大公司常务副总经理罗宏担任首席执行官，而蒋琪加入阳光油砂之前，是加拿大私人企业OSUM Oil Sands Corp负责油藏及生产工程的副总裁。
此外，公司又成功聘请曾在加拿大油企Athabasca Oil 担任多个职位、在油砂和重油开发拥有超过20年经验的Bob Gerwing，担任阳光油砂负责工程设施的副总裁。
蒋琪说，公司正在建立一个专业化管理架构，并能够做好成本控制工作，相信West Ells二期项目的开发成本比一期项目至少低30-40%。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)