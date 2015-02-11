中国金属：精炼铜下游用户减少春节前囤货，因铜价前景欠佳

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 铜价展望及信贷趋紧，抑制节前备货热度
* 贸易商及进口商加紧卖货换现
* 铜用户可能面临供给紧俏
路透香港2月11日 - 贸易消息人士指出，中国铜用户及贸易商并未计划在下周农历春节长假之前增加精炼铜库存，因预期铜价可能进一步下跌。
不过3月较晚的时候，供应情况可能更加紧俏，因届时工厂将全面恢复生产，同时由于银行收紧信贷，进口商也已减少2015年的铜进口量。中国保税铜库存目前已跌至一年低点。
先前几年，下游用户会在春节休市之前增加库存，但贸易消息人士指出，今年这类买盘极少。
“今年的春节前囤仓情况很不好。可以从折价幅度偏高看出来，”一国有铜生产商的交易员称。
现货铜CU-1-CCNMM相较沪铜近月合约 的贴水幅度，周三为每吨100-200元人民币，上周为升水。
下游用户担心铜价可能下跌，不过根据贸易商表示，中国铜价这个月已上涨超过2%，周三在41,000元人民币左右。
“我们预期春节后价格将跌至38,000-39,000元人民币。中国经济可能要到下半年才会改善，”一家铜合金厂商的交易员称。
贸易商称，中国银行收紧信贷，亦缩减买家的采购现金。
“很少有工厂想要囤铜，因为融资成本很高，”一家铜管铜条厂商消息人士称。
交易员表示，贸易商在节前加紧卖出国产精炼铜换现，而伦铜 及沪铜<0#SCF:>CU-1-CCNMM之间套利空间上个月改善后，进口商也扩大向国内市场卖出保税铜。
四名贸易消息人士估计，上海保税铜库存上周约为40-50万吨，为2013年第四季以来最低。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)