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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:52 BJT

东欧情势：乌克兰总统将在欧盟峰会上介绍明斯克会议的结果--EU官员

路透布鲁塞尔2月11日 - 一名欧盟官员表示，乌克兰总统波罗申科周四将在布鲁塞尔峰会上，向欧盟领导人简要介绍周三在明斯克举行的乌克兰和平谈判结果。德国与法国领导人也将作简报。

这名官员还称，如果会谈未能取得进展，各国领导人可能会指示官员研究加紧对俄罗斯的制裁。(完)
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