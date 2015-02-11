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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:57 BJT

香港房地产：嘉里建设以近24亿港元中标笔架山豪宅用地，远超预期

路透香港2月11日 - 香港地政总署周三公布，一幅位于九龙笔架山的住宅用地由嘉里建设 以23.898亿港元中标，远高于市场预期。

上周五截标的笔架山土地属供应稀少的市区低密度豪宅用地，共接获20分标书，反应热烈。此前美联物业及中原地产对该土地的估值分别为14.55亿港元及15.1亿港元。

该土地可建楼面面积约为11.64万平方尺，以中标价计相当于每平方尺楼面地价20,534港元。

至于同日截标的一幅位于新界葵涌的工业用地，则由信兴商业发展有限公司以4.489亿港元中标。美联原先对该土地的估值为2.59亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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