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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 18:24 BJT

欧洲金融：希腊副财长称欧盟已显示出寻求协议的意愿

路透雅典2月11日 - 希腊副财长Dimitris Mardas周三表示，他相信针对希腊希望达成新债务协议及结束撙节的要求，可以与欧洲找出一个对策。

“我们不认为有任何僵局，我们已经看到海外有一些动作，显示他们要解决问题的立场及意愿，”Mardas在希腊电视上表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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