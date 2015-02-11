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货币新闻 | 2015年 2月 11日 星期三 18:35 BJT

欧洲政经：希腊总理称将实施该国真正需要的改革

路透2月11日 - 希腊总理称，政府承诺将实施希腊真正需要的改革，将前往巴黎与OECD就改革事宜正式签署协议。他并表示，将由他们自己决定，而非外界强加给我们。

OECD秘书长葛利亚称，希腊危机导致低成长、高失业、不平等加剧并侵蚀信任，OECD将支持希腊的改革计划。(完)
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