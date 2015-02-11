表格：沪港通市场数据摘要--2月11日

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 112.33亿元人民币 103.16亿元人民币 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 三安光电 1,247,232 273,122,200 274,369,432 2 上汽集团 229,320,286 20,187,741 249,508,027 3 大秦铁路 185,999,549 49,323,966 235,323,515 4 海通证券 117,177,370 87,027,769 204,205,139 5 中国平安 126,873,646 60,092,005 186,965,651 6 招商银行 119,427,514 32,396,807 151,824,321 7 华泰证券 123,700,616 3,409,596 127,110,212 8 中国人寿 84,251,633 42,707,988 126,959,621 9 青岛海尔 111,735,789 6,249,631 117,985,420 10 中信证券 72,530,446 39,526,706 112,057,152 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 102,324,300 25,076,720 127,401,020 2 佳兆业集团 11,488,470 18,673,900 30,162,370 3 长城汽车 28,726,250 1,154,250 29,880,500 4 中国中铁 17,648,830 2,764,670 20,413,500 5 恒大地产 2,786,150 10,981,350 13,767,500 6 金鹰商贸集团 10,970,130 2,090,770 13,060,900 7 保利置业集团 6,802,590 6,141,800 12,944,390 8 顺风清洁能源 12,305,740 46,240 12,351,980 9 中国北车 5,461,125 4,868,605 10,329,730 10 合生元 5,768,775 2,872,600 8,641,375 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)