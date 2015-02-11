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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 18:26 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月11日

路透香港2月11日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额          112.33亿元人民币                 103.16亿元人民币
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    三安光电                      1,247,232      273,122,200       274,369,432
   2    上汽集团                    229,320,286       20,187,741       249,508,027
   3    大秦铁路                    185,999,549       49,323,966       235,323,515
   4    海通证券                    117,177,370       87,027,769       204,205,139
   5    中国平安                    126,873,646       60,092,005       186,965,651
   6    招商银行                    119,427,514       32,396,807       151,824,321
   7    华泰证券                    123,700,616        3,409,596       127,110,212
   8    中国人寿                     84,251,633       42,707,988       126,959,621
   9    青岛海尔                    111,735,789        6,249,631       117,985,420
  10    中信证券                     72,530,446       39,526,706       112,057,152
   
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                   102,324,300      25,076,720    127,401,020
   2    佳兆业集团                      11,488,470      18,673,900     30,162,370
   3    长城汽车                        28,726,250       1,154,250     29,880,500
   4    中国中铁                        17,648,830       2,764,670     20,413,500
   5    恒大地产                         2,786,150      10,981,350     13,767,500
   6    金鹰商贸集团                    10,970,130       2,090,770     13,060,900
   7    保利置业集团                     6,802,590       6,141,800     12,944,390
   8    顺风清洁能源                    12,305,740          46,240     12,351,980
   9    中国北车                         5,461,125       4,868,605     10,329,730
  10    合生元                           5,768,775       2,872,600      8,641,375
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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