挪威经济：第四季加速成长，但油价下挫令降息可能性犹存

路透奥斯陆2月11日 - 挪威第四季经济增速快于预期，但下修之前的数据，可能强化再度降息的市场预期，且最快3月就可能降息。

挪威统计局周三公布数据显示，尽管石油行业动荡，但2014年底该国经济增长良好，因消费稳健、出口增加且制造业成长。石油行业占挪威经济的五分之一。

不计离岸的石油业产值，挪威本土第四季经济较前季成长率加速至0.5%，高于预期的0.4%；整体经济成长率则上升近一倍至0.9%，亦高于预期的成长0.4%。

但第三季本土经济成长率从前值的0.4%下修至0.1%；全年经济成长2.3%，增幅略低于央行预估的2.5%。

“我们预期3月会降息，因每桶油价较央行的预测低了10美元，”Nordea Markets经济分析师Erik Bruce称。“那将使经济增速比央行12月预测的缓慢。”