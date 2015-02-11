挪威经济：第四季加速成长，但油价下挫令降息可能性犹存

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透奥斯陆2月11日 - 挪威第四季经济增速快于预期，但下修之前的数据，可能强化再度降息的市场预期，且最快3月就可能降息。
挪威统计局周三公布数据显示，尽管石油行业动荡，但2014年底该国经济增长良好，因消费稳健、出口增加且制造业成长。石油行业占挪威经济的五分之一。
不计离岸的石油业产值，挪威本土第四季经济较前季成长率加速至0.5%，高于预期的0.4%；整体经济成长率则上升近一倍至0.9%，亦高于预期的成长0.4%。
但第三季本土经济成长率从前值的0.4%下修至0.1%；全年经济成长2.3%，增幅略低于央行预估的2.5%。
“我们预期3月会降息，因每桶油价较央行的预测低了10美元，”Nordea Markets经济分析师Erik Bruce称。“那将使经济增速比央行12月预测的缓慢。”
国内生产总值(GDP)数据出炉后，挪威克朗一开始走强，但之后回吐涨幅，0925GMT克朗基本持平。(完) (编译 张若琪 审校 王颖/徐文焰)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。