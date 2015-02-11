人民币衍生品：美元/人民币掉期曲线平坦化，SLF扩围或令超短端升水回落

路透北京2月4日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 曲线周三平坦化。因临近春节本币资金面较紧，短端美元掉期升水上扬，但超长端美元掉期升水随着人民币贬值预期趋缓而出现回落。

交易员们认为，随着本周IPO申购进入尾声和前期申购款返还、以及央行将常备借贷便利（SLF）扩围至全国，未来超短端美元掉期升水有下行动能。

“长端反映的更多是升贬值预期，临近节假日利息也很高，所以很多人民币空头在这个位置平仓。”一城商行交易员说。

他并指出，掉期短端主要受资金面影响，在SLF操作扩大至全国消息公布后，人民币的短段价格走低。加之目前人民币贬值压力有所缓解，因而今日掉期市场也没有见到太多的卖长买短操作。

中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

周三，隔夜美元掉期升水 收于9个点子，一周期美元掉期升水 >收于107个点子，分别较昨日上扬15.38%和4.9%；一年期掉期美元升水 收盘持平于1,800个点子，两年期掉期美元升水 收于3,250个点子，较昨日回落5.8%。

中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。