人民币衍生品：美元/人民币掉期曲线平坦化，SLF扩围或令超短端升水回落

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月4日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 曲线周三平坦化。因临近春节本币资金面较紧，短端美元掉期升水上扬，但超长端美元掉期升水随着人民币贬值预期趋缓而出现回落。
交易员们认为，随着本周IPO申购进入尾声和前期申购款返还、以及央行将常备借贷便利（SLF）扩围至全国，未来超短端美元掉期升水有下行动能。
“长端反映的更多是升贬值预期，临近节假日利息也很高，所以很多人民币空头在这个位置平仓。”一城商行交易员说。
他并指出，掉期短端主要受资金面影响，在SLF操作扩大至全国消息公布后，人民币的短段价格走低。加之目前人民币贬值压力有所缓解，因而今日掉期市场也没有见到太多的卖长买短操作。
中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。
周三，隔夜美元掉期升水 收于9个点子，一周期美元掉期升水 >收于107个点子，分别较昨日上扬15.38%和4.9%；一年期掉期美元升水 收盘持平于1,800个点子，两年期掉期美元升水 收于3,250个点子，较昨日回落5.8%。
中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。
本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。
即期汇率方面，人民币兑美元即期 周三随中间价微幅收低。市场人士认为，前期的一波急跌令人民币贬值压力得到较大释放，尽管整体走势偏弱，但从央行最新货币政策执行报告推测，未来汇率政策不会有太大变化，人民币即期汇率料仍将保持稳定。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)