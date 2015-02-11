重温稿-台湾货币市场：短率仍平稳，银行拆出跨月资金避开年后通货回笼

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 短率仍稳于低位
* 更多银行供应三周拆款以避开年后通货回笼
* 债券附买回利率也持平
记者 高洁如
路透台北2月11日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳。农历年前资金情势稳定，央行也维持资金适度宽裕，调和年前原本应稍紧张的资金情势。银行多不担忧年前资金会少，反而将多余资金拆出予票券商，避开年后通货回笼可能造成积数的大幅累积。
资金调度人士表示，包括二家大型龙头银行都已加入跨月拆出行列，目前利率也大致维稳。由于农历年后的三个交易日--24-26日预计会有大额的通货回笼，将使银行准备数字大幅累积，这令银行提前拆出落点在3月的资金，避开回笼。
〞过年前老大(央行)不是希望这样吗？就是平稳宽松。〞一位小型民营商银资调人士表示。
她指出，市场上大型银行纷纷投入跨月拆出的行列，这只显示了资金情况只松不紧，资金情势不只是年前没有问题，甚至年后、跨月也都会只松不紧。
拆款方面，今日三周拆款的交易量大增，近午为止，成交量已达逾130余亿台币，是除了隔夜拆款之外，交易金额最大的天期。
至于大型银行自今日开始开放民众提领新钞，交易员多等待库现下降，对周转金的增加。
因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周三通货发行数来到2兆158亿台币，较1月9日约增加3,023.14亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，同上日；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.480%，上日为0.380-0.420%。三周拆款区间则在0.388-0.470%，成交量206亿台币。
**短票利率仍低**
短票市场方面，交易人士表示，目前多家银行已供给跨月的拆出(约2-3周)，因为其利率低于短票目前约0.6%的市场水位，两者仍有利差，使得票券商多把短票库存升高，改以拆款来支应需求。
〞我们要买票啊，但事实上买不太到，票很少，〞一位大型银行交易人士表示。
大型票券商人士指出，短票量少不够卖，2月底以前的票都已售完，不缺资金。而若是宽松的情势不变，落点长一点的短票利率稍有走低压力。
今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.60%左右，月内短票已少，上日跨年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在 0.61-0.63%，区间下方成交不少，上日的成交区间在0.62-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，持平于前日平均利率0.607%。
台湾央行周三公布，共发行2,721亿台币存单。与今日存单到期金额2,715亿台币相较，存单发行余额增6亿。 周四央行存单到期金额3,988亿台币，周五为3,273.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为252亿台币，累积超额准备为1,185亿台币、加计前期1%的超额准备为2,476亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周三仍持稳。交易员表示，寿险端提前调度资金因应明日超过800亿台币的AT&T美元债交割，使得投信端及寿险端资金仍显分配不均，不过银行端资金仍有余裕，令RP利率持稳既有区间。
他们指出，尽管今日有两档新货币型基金募集资金流入，但受到寿险端筹措国际债交割款影响，投信端资金明显分配不均，但不致于影响整体市场资金调度，RP利率仍持在原有利率水准。
〞今天投信不均的情况有再明显一点。〞一大型券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。
今日有德意志银行新加坡分行发行5,000万澳元债。
本周余日债券发行情况包括：周四AT&T 发行26.19亿美元公司债、台聚公司债交割20亿台币、周五310.003亿台币30年公债 交割。本周还本仍有:周四200亿台币国库券到期还本、周五公债付息12.25亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良/杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
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路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)