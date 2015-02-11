国际油市： 380-cst燃料油现货升水持稳，3月套利船货到岸量料下降12%

路透新加坡2月11日 - 380-cst燃料油现货升水周三持稳，一项升水 未见多大变化的交易保持了市场的水平。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水仅仅下跌0.02美元至每吨2.4 5美元。 相对平静的人气也在原油市场上有所反应，油价周三持稳于56美元上 方。 不过1月船货中有近100万吨延至2月，进入亚洲的2月船货预计升至49 1万吨，市场人气预计将走弱。 3月预计将达到433万吨，比2月的预估数量低12%。 约有54万吨将运往青岛，剩下的379万吨将抵达新加坡。 380-cst燃料油的船上交货价比码头交货价每吨至少升水7美元。 Lukoil以较新加坡3月平均报价升水2.50美元的价格，向兴隆出售2万 吨船期为3月8-12日的380-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)