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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 18:56 BJT

国际油市： 380-cst燃料油现货升水持稳，3月套利船货到岸量料下降12%

路透新加坡2月11日 - 380-cst燃料油现货升水周三持稳，一项升水
未见多大变化的交易保持了市场的水平。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水仅仅下跌0.02美元至每吨2.4
5美元。
    
    相对平静的人气也在原油市场上有所反应，油价周三持稳于56美元上
方。
    
    不过1月船货中有近100万吨延至2月，进入亚洲的2月船货预计升至49
1万吨，市场人气预计将走弱。
    
    3月预计将达到433万吨，比2月的预估数量低12%。
    
    约有54万吨将运往青岛，剩下的379万吨将抵达新加坡。
    
    380-cst燃料油的船上交货价比码头交货价每吨至少升水7美元。
    
    Lukoil以较新加坡3月平均报价升水2.50美元的价格，向兴隆出售2万
吨船期为3月8-12日的380-cst燃料油。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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