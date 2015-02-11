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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 18:51 BJT

中国个股：北京银行获准下周一定向降准1个百分点，执行16.5%的存准率

路透北京2月11日 - 中国城市商业银行北京银行 周三公告称，获准自下周一(16日)起，定向降低人民币存款准备金率1个百分点，执行16.5%的存款准备金率。

北京银行刊登在上海交易商网站的公告称，该行近日收到中国央行的通知，其符合定向下调人民币存款准备金率的条件。

北京银行股价周三收低0.1%，报9.85元；沪综指 则收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%。

中国央行此前宣布，自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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