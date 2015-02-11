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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 19:02 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及约一周低点，出口需求为焦点

路透吉隆坡2月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，降至约一周低
点，因对于主要进口国需求减少的担忧令投资者保持谨慎，不过官方数据
显示马来西亚棕榈油库存较少，给予市场一定的支撑。
    
    马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布，该国棕榈油库存收紧至六个月低点
177万吨。

    不过上个月毛棕榈油产出处在2011年2月来最低，分析师警告，季度
末产出率的回升或造成库存再度攀升。
    
    CIMB分析师Ivy Ng说：“我们预计，棕榈油产出从3月起将攀升，因
洪水的影响消退。如此，较高的需求对于保持库存处在可控水平是至关重
要的。”

    截止周三收盘，指标4月棕榈油合约 下跌1%，至每吨2,277
马币，盘中一度跌至2月5日来最低2,270马币。

    总成交量为55,825口，平常为35,000口。(完)
      
      
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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