中国经济：提高产品和服务标准，促进经济提质增效升级--国务院常务会议

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透北京2月11日 - 中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，推动中国经济迈向中高端水平，提高产品和服务标准是关键，推进标准化工作改革措施，促进经济提质增效升级。
政府网刊登的会议新闻稿并显示，会议确定四大举措来完善标准管理，其中包括完善标准化法规制度以及全面清理和修订现行标准等。
“必须深化改革，优化标准体系，完善标准管理，着力改变目前一些方面存在的标准管理“软”、标准体系“乱”和标准水平“低”的状况，促进提升产品和服务竞争力，激发市场活力，推进经济提质增效升级。”会议称。
会议并指出，开展标准实施效果评价，让标准成为对质量的“硬约束”，全面清理和修订现行国家、行业、地方标准，整合现行各级强制性标准，逐步缩减推荐性标准。
允许企业自主制定实施产品和服务标准，提高标准国际化水平，进一步放宽外资企业参与中国标准制定工作，以有效的市场竞争促进标准上水平。
此外，在加强土地管理和保护方面，会议认为，管好用好土地对经济社会发展至关重要，要严格落实耕地保护责任，强化土地出让收支等管理。
“同时加大对存量土地的盘活力度，推动重大项目落地和重大工程建设。”会议提到，用科学、严格、有效的土地管理，为稳增长、调结构、惠民生提供支撑。
今年1月公布的中央“一号文件”强调，稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在严格耕地保护前提下赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能；引导和规范农村集体经营性建设用地入市。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)