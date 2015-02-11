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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 19:59 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/2/11

国家             时间   较前月(季)(%)               上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第四季            +0.5  p                   +0.7  f                    +2.7  p
 德国                第四季           +0.25  p                   +0.1  r@                     --  
 法国                第三季            +0.3  r                   -0.1  r                      --  
 意大利              第三季            -0.1  f                   -0.2  r                    -0.5  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                  12月            持平  p                   -0.3                       +0.5  p
 德国                   1月            -1.3  p                   +0.2  f                    -0.3  p
 法国(HICP)            12月            +0.1  f                   -0.2                       +0.1  f
 意大利(HICP)           1月            -2.4  P                   持平                       -0.4  P
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                  12月             0.3  p                   -0.2  f                    -0.8  p
 德国                  12月            -0.7                      持平                       -1.7  
 法国                  12月            -0.9                      -0.1                       -2.9  
 意大利                12月            -0.7                      -0.2  r                    -1.8  
 
 失业率                           当月(季)%                 上月(季)%                             
 英国                9-11月             5.8                       6.0                             
 德国                   1月             6.5  @                    6.6  @                          
 法国                第三季            10.4  p                   10.1  r                          
 意大利                12月            12.9  @                   13.3  @ r                        
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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