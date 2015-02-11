重温稿-香港个股：佳兆业预期需对境外债务作重大修订，目标4月底前完成商谈

路透香港2月11日 - 中国房地产商--佳兆业集团 周三称，预期需对其境外债务责任进行重大修订，以不阻挠融创中国 股份买卖协议下的交易。公司拟尽快就此与借款人及债券持有人展开商谈，目标4月底前完成。

融创中国早前宣布以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致。

佳兆业表示，由于融创中国入股买卖协议的完成，是取决于圆满解决公司现有债务融资及任何未偿还违约的重组或再融资，公司已开始就其境内外债务责任审阅及评估多种方案。

＂公司能否满足现有债务责任下即将到期的款项，将基于对其整体财务状况的评估，借款人及债券持有人不应预期可根据现有条款获得本金及利息付款。＂佳兆业表示。

佳兆业称，已委聘华利安（中国）有限公司就公司的资本架构（包括债务责任）提供战略建议，计划将以恢复公司稳定性为考虑因素而制定。

该公司称，拟尽快就潜在交易与其借款人及债券持有人展开商谈，目标定于3月底前与对方达成初步谅解，及于4月底前完成。

＂公司期望能进行建设性的商讨，并及时得到债权人的支持以就所有持份者的利益确保其业务的长远成功。＂佳兆业声明称。

佳兆业股份本周一下午恢复买卖，今天收低6.7%，报1.67港元。（完）

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