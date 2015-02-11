重温稿-香港个股：佳兆业预期需对境外债务作重大修订，目标4月底前完成商谈

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透香港2月11日 - 中国房地产商--佳兆业集团 周三称，预期需对其境外债务责任进行重大修订，以不阻挠融创中国 股份买卖协议下的交易。公司拟尽快就此与借款人及债券持有人展开商谈，目标4月底前完成。
融创中国早前宣布以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致。
佳兆业表示，由于融创中国入股买卖协议的完成，是取决于圆满解决公司现有债务融资及任何未偿还违约的重组或再融资，公司已开始就其境内外债务责任审阅及评估多种方案。
＂公司能否满足现有债务责任下即将到期的款项，将基于对其整体财务状况的评估，借款人及债券持有人不应预期可根据现有条款获得本金及利息付款。＂佳兆业表示。
佳兆业称，已委聘华利安（中国）有限公司就公司的资本架构（包括债务责任）提供战略建议，计划将以恢复公司稳定性为考虑因素而制定。
该公司称，拟尽快就潜在交易与其借款人及债券持有人展开商谈，目标定于3月底前与对方达成初步谅解，及于4月底前完成。
＂公司期望能进行建设性的商讨，并及时得到债权人的支持以就所有持份者的利益确保其业务的长远成功。＂佳兆业声明称。
佳兆业股份本周一下午恢复买卖，今天收低6.7%，报1.67港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)