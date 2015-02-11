国际油市：石脑油裂解价差触及四个月高位，因需求活跃

路透新加坡2月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及四个月高位每吨 103.78美元，因自西方至东方的船货不多，令供应紧张，买家纷纷求购。 韩国的Lotte Chemical买入2.25-2.75万吨3月下半月到岸的石脑油， 价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水最多6美元。其2月3日买入 的3月下半月船货支付的升水是6-7美元。 马来西亚的Titan、韩国的KPIC和菲律宾JG Summit本周都在求购3月 下半月石脑油。 JG Summit在1月末买入3月上半月船货，细节未能立即获知。不过交 易员表示其支付的升水或在单位数中段区间。 活跃的需求提振了印度卖家的价格。 比如交易员表示，Indian Oil Corp (IOC)出售了3.5万吨船期2月23- 25日的船货给维多，离岸价约为每吨升水25美元。 一位交易员表示，这是非常强劲的水平。 亚洲汽油裂解价差触及每桶9.07美元的三个月高位，反映出欧洲市场 的坚挺。 现货交易中，Gunvor以每桶65.70美元的价格，向托克出售一艘船期 为2月26日-3月6日的92号汽油船货。 壳牌以每桶68.90美元的价格，向维多出售一艘船期为3月6日-10日的 95号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)