国际油市：石脑油裂解价差触及四个月高位，因需求活跃

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透新加坡2月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及四个月高位每吨 103.78美元，因自西方至东方的船货不多，令供应紧张，买家纷纷求购。 韩国的Lotte Chemical买入2.25-2.75万吨3月下半月到岸的石脑油， 价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水最多6美元。其2月3日买入 的3月下半月船货支付的升水是6-7美元。 马来西亚的Titan、韩国的KPIC和菲律宾JG Summit本周都在求购3月 下半月石脑油。 JG Summit在1月末买入3月上半月船货，细节未能立即获知。不过交 易员表示其支付的升水或在单位数中段区间。 活跃的需求提振了印度卖家的价格。 比如交易员表示，Indian Oil Corp (IOC)出售了3.5万吨船期2月23- 25日的船货给维多，离岸价约为每吨升水25美元。 一位交易员表示，这是非常强劲的水平。 亚洲汽油裂解价差触及每桶9.07美元的三个月高位，反映出欧洲市场 的坚挺。 现货交易中，Gunvor以每桶65.70美元的价格，向托克出售一艘船期 为2月26日-3月6日的92号汽油船货。 壳牌以每桶68.90美元的价格，向维多出售一艘船期为3月6日-10日的 95号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)