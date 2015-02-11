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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 19:26 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及四个月高位，因需求活跃

路透新加坡2月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三触及四个月高位每吨
103.78美元，因自西方至东方的船货不多，令供应紧张，买家纷纷求购。
    
    韩国的Lotte Chemical买入2.25-2.75万吨3月下半月到岸的石脑油，
价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水最多6美元。其2月3日买入
的3月下半月船货支付的升水是6-7美元。
    
    马来西亚的Titan、韩国的KPIC和菲律宾JG Summit本周都在求购3月
下半月石脑油。
    
    JG Summit在1月末买入3月上半月船货，细节未能立即获知。不过交
易员表示其支付的升水或在单位数中段区间。
    
    活跃的需求提振了印度卖家的价格。
    
    比如交易员表示，Indian Oil Corp (IOC)出售了3.5万吨船期2月23-
25日的船货给维多，离岸价约为每吨升水25美元。
    
    一位交易员表示，这是非常强劲的水平。
    
    亚洲汽油裂解价差触及每桶9.07美元的三个月高位，反映出欧洲市场
的坚挺。
    
    现货交易中，Gunvor以每桶65.70美元的价格，向托克出售一艘船期
为2月26日-3月6日的92号汽油船货。
    
    壳牌以每桶68.90美元的价格，向维多出售一艘船期为3月6日-10日的
95号汽油船货。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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