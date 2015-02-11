重发-中国个股：北京银行获准定向降准1个百分点，非新政乃达标后正常调整

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(重发以修第一段的措辞)
* 北京银行16日起下调存款准备金率1个百分点
* 非新政乃达标前期政策后的正常调整
* 结构性定向宽松以支持小微企业、三农等
路透北京2月11日 - 中国城市商业银行北京银行 周三公告称，获准自下周一(16日)起，定向降低人民币存款准备金率1个百分点，执行16.5%的存款准备金率。了解情况的人士指出，这并不是新的定向降准，乃达到此前颁布的定向标准后的正常下调。
上述人士指出，北京银行获得这1个百分点的下调，包括了2月5日那次降准之中对达标城商行的定向外，还有去年6月对符合三农及小微倾斜达到一定比例的银行有一次定向降准。
“之前北京没有符合标准。现在央行下发了通知告知北京银行符合标准，所以两次合并一次性下调一个点准备金率。”上述人士称。
北京银行刊登在上海交易商网站的公告称，该行近日收到中国央行的通知，其符合定向下调人民币存款准备金率的条件。
北京银行股价周三收低0.1%，报9.85元；沪综指 则收报3,157.70点，涨16.11点或0.51%。
中国央行此前宣布，自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，同时加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)