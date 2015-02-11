国际油市：亚洲柴油现货价差继续受到越南现货需求的支撑

路透新加坡2月11日 - 亚洲柴油现货价差继续受到越南现货需求的支 撑，交易员表示，该国最大的几家进口商纷纷在国际市场上求购。 越南的Petrolimex和PV Oil求购总计近12.6万吨的3月柴油。 一位消息人士称，求购可能是为了向邻国柬埔寨再出口，因本土的Du ng Quat炼厂不允许出口。 交易员表示，从东盟国家流至越南的柴油今年预计将攀升，因从1月1 日起进口税下调。 这可能惠及新加坡和马来西亚的炼厂。 交易员表示，马来西亚的Petronas可能以每桶贴水约1.10美元的价格 出售了500ppm的柴油，并以每桶贴水低于2美元的价格出售了含硫0.25%的 柴油，总计达到30万桶，不过两笔交易都未能确认。 新加坡现货市场上未有交易达成。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)