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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 19:55 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差继续受到越南现货需求的支撑

路透新加坡2月11日 - 亚洲柴油现货价差继续受到越南现货需求的支
撑，交易员表示，该国最大的几家进口商纷纷在国际市场上求购。
    
    越南的Petrolimex和PV Oil求购总计近12.6万吨的3月柴油。
    
    一位消息人士称，求购可能是为了向邻国柬埔寨再出口，因本土的Du
ng Quat炼厂不允许出口。
    
    交易员表示，从东盟国家流至越南的柴油今年预计将攀升，因从1月1
日起进口税下调。
    
    这可能惠及新加坡和马来西亚的炼厂。
    
    交易员表示，马来西亚的Petronas可能以每桶贴水约1.10美元的价格
出售了500ppm的柴油，并以每桶贴水低于2美元的价格出售了含硫0.25%的
柴油，总计达到30万桶，不过两笔交易都未能确认。
    
    新加坡现货市场上未有交易达成。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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