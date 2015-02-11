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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 02:06 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.000%，投标倍数为2.62

路透华盛顿2月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.000% 中值 1.970% 低值 1.900% 价格/得标 价格 99.999892 高值得标比率 88.15% 投标倍数 2.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,001,900 总投标 62,959,471,900 竞争性投标得标 23,960,830,000 非竞争性投标得标 36,171,900 FED附加 905,600 一级交易商投标　　　41,952,000,000 一级交易商得标 6,658,302,500 直接投标 4,259,000,000 直接投标得标 3,043,407,500 间接投标 16,709,300,000 间接投标得标 14,259,120,000

发行细节 发行日 2015/02/17 到期日 2025/02/15 CUSIP码 912828J27

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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