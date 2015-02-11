表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.000%，投标倍数为2.62

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿2月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.000% 中值 1.970% 低值 1.900% 价格/得标 价格 99.999892 高值得标比率 88.15% 投标倍数 2.62 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,001,900 总投标 62,959,471,900 竞争性投标得标 23,960,830,000 非竞争性投标得标 36,171,900 FED附加 905,600 一级交易商投标 41,952,000,000 一级交易商得标 6,658,302,500 直接投标 4,259,000,000 直接投标得标 3,043,407,500 间接投标 16,709,300,000 间接投标得标 14,259,120,000
发行细节 发行日 2015/02/17 到期日 2025/02/15 CUSIP码 912828J27
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。