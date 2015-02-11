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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 00:00 BJT

美国热股：美国银行据报为对冲基金等避税交易提供资金，股价下跌近1.2%

路透2月11日 - 华尔街日报报导称，美国银行 的吸存分支为对冲基金等投资者的避税交易提供了数十亿美元的资金。美国联邦存款保险公司为该分支的存款提供保险。

美国银行股价在周三上午的交易中下跌1.19%，报16.225美元。
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