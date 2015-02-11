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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 03:12 BJT

美国数据：1月预算赤字扩阔至180亿美元，预估为赤字100亿美元

路透华盛顿2月11日 - 美国财政部周三公布，1月预算赤字小幅扩阔，部分因政府为低收入人群提供的医疗保险服务的开支增加。

美国联邦政府1月的预算赤字为180亿美元，路透访查的分析师预期为赤字100亿美元。2014年1月预算赤字为100亿美元。

1月美国政府针对低收入人群的医疗保险计划Medicaid的开支同比增加了50亿美元。

截至1月底的财政年度预算赤字为1,940亿美元，上年同期为赤字1,830亿美元。

1月预算收入为3,070亿美元，按年增加4%。1月预算支出为3,240亿美元，同比增长6%。(完)

(编译 母红；审校　利棣儿)
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