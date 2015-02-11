英国金融市场：英镑兑欧元触及七年高位，关注英国央行通胀报告

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月11日 - 英镑兑欧元周三触及七年来最高水平，因投资者押注英国央行通胀报告将暗示央行升息将早于市场目前的预期。
欧元兑英镑 短暂跌穿0.74英镑，为2008年1月来首见，之后略为反弹，报0.74115英镑，今日下滑0.1%。
英国央行周四早上将发布通胀报告，在上月底接受访问的分析师多数预计，英国央行将下调通胀预估，因能源价格大幅下降。
一些人士认为，通胀预期下降，意味着英国央行可能保持低利率更长时间，以免妨碍经济成长。但英国央行总裁卡尼上月在都柏林演说时称，油价下跌和食品价格下降对英国经济“明显有利”。
“我感觉是通胀报告(和卡尼都柏林讲话)传递的信息相似，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。
“如果英国央行认为薪资压力将开始攀升，我认为央行立场温和且希望市场推后升息预期的可能性非常有限。”
英镑兑美元小跌0.2%，报1.5225美元。
今日英国没有经济消息，英债价格几无变动。1707 GMT，10年期英债 收益率升0.5个基点，报1.68%。(完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。