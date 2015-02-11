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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 02:11 BJT

英国金融市场：英镑兑欧元触及七年高位，关注英国央行通胀报告

路透伦敦2月11日 - 英镑兑欧元周三触及七年来最高水平，因投资者押注英国央行通胀报告将暗示央行升息将早于市场目前的预期。

欧元兑英镑 短暂跌穿0.74英镑，为2008年1月来首见，之后略为反弹，报0.74115英镑，今日下滑0.1%。

英国央行周四早上将发布通胀报告，在上月底接受访问的分析师多数预计，英国央行将下调通胀预估，因能源价格大幅下降。

一些人士认为，通胀预期下降，意味着英国央行可能保持低利率更长时间，以免妨碍经济成长。但英国央行总裁卡尼上月在都柏林演说时称，油价下跌和食品价格下降对英国经济“明显有利”。

“我感觉是通胀报告(和卡尼都柏林讲话)传递的信息相似，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ全球市场研究部欧洲主管Derek Halpenny说。

“如果英国央行认为薪资压力将开始攀升，我认为央行立场温和且希望市场推后升息预期的可能性非常有限。”

英镑兑美元小跌0.2%，报1.5225美元。

今日英国没有经济消息，英债价格几无变动。1707 GMT，10年期英债 收益率升0.5个基点，报1.68%。(完)
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